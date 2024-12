Jurgen Foré, actuel directeur opérationnel, prend la relève de Patrick Lefevere en tant que nouveau PDG de la Soudal Quick-Step.

Soudal Quick-Step a annoncé un changement dans sa structure de gestion, qui verra Patrick Lefevere quitter son poste de PDG le 31 décembre 2024. Selon les nouvelles dispositions, l’actuel directeur opérationnel Jurgen Foré deviendra PDG et prendra en charge la gestion quotidienne de l’équipe. Foré a rejoint l’équipe début 2024, après une longue carrière dans les affaires. Il accède au rôle de PDG, en favorisant les relations avec l’équipe et ses sponsors et partenaires, qu’il a construites au cours des 12 derniers mois alors qu’il était directeur opérationnel. Il continuera à renforcer les processus sportifs, commerciaux et opérationnels de l’équipe, en travaillant en collaboration avec les coureurs, le personnel, les sponsors et les partenaires de l’équipe.

Foré travaillera au sein d’un comité exécutif composé de l’actionnaire majoritaire Zdenek Bakala et d’Auret Van Zyl, qui a longtemps été le conseiller juridique de l’équipe et apporte une riche expérience au sein de l’industrie du cyclisme. Lefevere fera également partie de la nouvelle structure en tant que membre honoraire du conseil d’administration. Le conseil se concentrera sur l’évolution de la stratégie de l’équipe à partir de maintenant.

1000 victoires sous Lefevere

Patrick Lefevere a fondé Soudal Quick-Step en 2003, combinant sa connaissance du sport cycliste avec une connaissance de l’économie et des affaires qu’il a acquise en tant que comptable, pour construire ce qui allait devenir l’équipe la plus performante du cyclisme professionnel. Sous la direction de Lefevere, l’équipe a remporté près de 1000 victoires, dont 22 Monuments, 1 Grand Tour et 124 étapes de Grand Tour, 3 médailles d’or olympiques, 19 médailles d’or aux Championnats du monde et 4 Championnats d’Europe, ainsi que d’innombrables autres courses.

L’équipe a gagné le surnom de « The Wolfpack » car elle est réputée pour son esprit d’équipe et sa volonté de concourir en tant que collectif, prête à se battre les une pour les autres. L’atmosphère qui règne au sein de l’équipe est démontrée lorsqu’on examine la liste du personnel de l’équipe, dont beaucoup sont fidèles à l’équipe depuis les tout premiers jours de son existence.

Zdenek Bakala, actionnaire majoritaire de Soudal Quick-Step :

« Je voudrais commencer par remercier Patrick pour son dévouement et sa passion qui ont fait de Soudal Quick-Step l’équipe qu’elle est aujourd’hui. Patrick a souvent parlé du travail acharné de son personnel et des coureurs, mais cela est favorisé par la figure de proue au sommet et nous ne devons pas sous-estimer la façon dont Patrick a construit une culture qui permet à ces coureurs et à son personnel de s’épanouir. Nous savons cependant qu’à un moment donné, tout change et nous pensons que le moment est venu d’apporter ces changements structurels à la direction de notre équipe, qui ont été réalisés avec l’accord de toutes les parties. Avec cette transition, je démontre mon engagement envers l’avenir à long terme de l’équipe et la garantie d’un avenir brillant pour Soudal Quick-Step ».

Patrick Lefevere :

« C’est un moment qui change ma vie de quitter un rôle auquel j’ai consacré une si grande partie de ma vie. Le cyclisme est un sport qui me passionne toujours profondément, et ce fut un grand honneur de diriger cette belle équipe et de créer autant de souvenirs spéciaux. Mais j’ai senti que c’était le bon moment pour ce changement. Lorsque j’ai commencé à travailler avec Jurgen il y a un an, c’était dans le but de faciliter la transition en vue de mon départ éventuel. J’ai vu comment ses relations avec nos sponsors et partenaires, ainsi qu’avec les parties prenantes internes de l’équipe, se sont développées au cours des 12 derniers mois, et je sais qu’avec la prise de fonction de Jurgen au poste de PDG et le soutien du conseil d’administration, cette équipe a un brillant avenir ».

« Il y a d’innombrables personnes que je dois remercier, bien trop nombreuses pour être mentionnées individuellement, mais il y a bien sûr ma famille, les coureurs talentueux de l’équipe, notre personnel dévoué, nos sponsors fidèles, qui sont tous soutenus par la générosité et le soutien de notre propriétaire d’équipe, M. Zdenek Bakala. »

Le nouveau PDG de Soudal Quick-Step, Jurgen Foré :

« Je suis extrêmement fier de prendre la relève en tant que PDG de cette équipe historique. Patrick Lefevere a été une figure de proue du cyclisme professionnel, pour laquelle tout le monde a beaucoup de respect et d’admiration. Il a été capable de construire une base solide et une stabilité qui a permis à cette équipe de grandir pendant plus de deux décennies. Je tiens à le remercier personnellement pour le soutien qu’il m’a apporté au cours des 12 derniers mois depuis que j’ai rejoint l’équipe. Je comprends et je sens à quel point cette organisation est spéciale, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour en prendre soin ».

« Je vais maintenant chercher à diriger cette équipe, en travaillant à assurer son avenir à long terme. J’ai été impliqué dans le cyclisme à plusieurs postes et en tant que membre de la direction de l’équipe et je suis convaincu qu’en combinant cela avec mon expérience dans le monde des affaires, cela me permettra de construire une structure qui pourra faire progresser Soudal Quick-Step de mieux en mieux ».