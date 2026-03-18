Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce mercredi, la 80ème édition de Danilith Nokere Koerse. À 14 kilomètres de l’arrivée, Alec Segaert (Bahrain Victorious) passe à l’offensive dans un secteur pavé. Le Belge prend rapidement 30″ d’avance sur le peloton mais il se fait reprendre cruellement à 50 mètres de la ligne, dans le long faux plat montant de l’arrivée. Malgré un changement de chaussure dans le final, Jasper Philipsen surgit et s’impose pour la première fois de la saison. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG). Émilien Jeannière (TotalEnergies) prend la 4ème place.

Man oh man, Alec Segaert checks into the heartbreak hotel in the final few hundred meters and Jasper Philipsen takes Nokere Koerse 2026! #NokereKoerse pic.twitter.com/aPd4YcFM25 — Eemeli (@LosBrolin) March 18, 2026

Le classement de Danilith Nokere Koerse 2026

Jasper Philipsen Jordi Meeus Juan Sebastian Molano

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