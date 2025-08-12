Après cinq saisons au sein de la structure Lotto, le rouleur belge Alec Segaert va rejoindre la Bahrain Victorious en 2026.

L’équipe Bahrain Victorious vient d’annoncer la signature d’Alec Segaert. Connu pour ses excellentes performances en contre-la-montre et en courses d’un jour, le Belge de 22 ans renforcera l’équipe des Classiques tout en jouant un rôle essentiel dans le soutien des prétendants au classement général lors des courses par étapes. La saison 2024 de Segaert a été marquée par une victoire éclatante dans le contre-la-montre individuel du Renewi Tour, où il a également décroché la 2e place au classement général. Il excelle sur des terrains variés et sera un atout précieux pour les ambitions de l’équipe, tant sur les épreuves d’un jour que sur les épreuves à étapes.

Alec Segaert :

« L’équipe Bahrain Victorious est la prochaine étape idéale dans mon développement personnel en tant que coureur WT. L’équipe est professionnelle et ambitieuse. Je le suis aussi, et j’espère que ce départ me permettra d’atteindre de nouveaux objectifs dans ma carrière. Je suis convaincu que je m’intégrerai parfaitement à l’équipe Classics et que je serai un atout précieux pour les coureurs du classement général lors des courses par étapes. »

Milan Eržen DG Bahrain Victorious :

« Alec est un jeune coureur au potentiel énorme, et nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle important pour nous, tant sur les Classiques que pour soutenir nos ambitions au classement général. Il possède le talent, l’état d’esprit et l’éthique de travail que nous apprécions chez Bahrain Victorious, et nous sommes impatients de l’aider à poursuivre sa progression au plus haut niveau. »