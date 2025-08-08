Après l’annonce du départ de Remco Evenepoel, la Soudal Quick-Step continue de se renforcer pour les classiques avec l’arrivée de Dylan van Baarle.

Dylan van Baarle, 33 ans, viendra renforcer l’équipe Soudal Quick-Step la saison prochaine, après avoir signé un contrat jusqu’à fin 2027. Professionnel depuis 2013, Van Baarle s’est bâti un palmarès remarquable, avec des victoires mémorables à Paris-Roubaix, au Circuit Het Nieuwsblad et à Travers les Flandres. Ancien champion national sur route et en contre-la-montre, et médaillé d’argent aux Championnats du monde 2021, il a terminé onze fois dans le top 10 des Classiques de Printemps au cours des dix dernières années.

Dylan van Baarle :

« Je suis extrêmement heureux de rejoindre Soudal Quick-Step, une équipe que je suivais à la télévision quand j’étais jeune, surtout à l’époque de Tom Boonen. C’est un rêve devenu réalité de rejoindre le Wolfpack dès l’année prochaine. Vu de l’extérieur, cela donne l’impression d’une grande famille, et je suis heureux d’en faire partie. Mon objectif est de retrouver mon meilleur niveau pour les Classiques et, espérons-le, de nous battre pour la victoire. Je souhaite également aider les coureurs du classement général autant que possible sur les Grands Tours, et pourquoi pas viser une victoire d’étape là-bas ou sur les courses d’une semaine si l’occasion se présente ».

Jürgen Foré, PDG de Soudal Quick-Step :

« Nous sommes ravis que Dylan rejoigne le Wolfpack en 2026 et 2027. C’est un coureur très fort, comme le confirment non seulement ses victoires dans les Classiques ou le contre-la-montre, mais aussi ses performances exceptionnelles sur les Grands Tours. Il apportera à l’équipe une grande expérience qui, nous en sommes convaincus, fera la différence dans les moments clés d’une course et nous aidera à devenir plus forts ».