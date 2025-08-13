Alberto Dainese a signé un contrat avec Soudal Quick-Step, dont il portera les couleurs jusqu’à fin 2027. Originaire d’Abano Terme, une ville de la belle Vénétie, Dainese s’est fait un nom dans les sprints, enchaînant des victoires impressionnantes au cours de sa carrière. Trois d’entre elles ont été remportées sur des Grands Tours : en 2022 et 2023, il a remporté une victoire d’étape au Giro d’Italie, puis une victoire à la Vuelta a España.

Alberto Dainese :

« Je rêve de rejoindre le Wolfpack depuis tout petit. Je me souviens avoir regardé l’équipe à la télévision et avoir été impressionné par leur mentalité et leur culture de la victoire. Je suis ravi d’avoir enfin cette opportunité et de rouler pour Soudal Quick-Step l’année prochaine. J’ai remarqué dans le peloton la façon dont cette équipe court et leur approche du sport, et c’est quelque chose qui m’a impressionné. J’ai hâte d’être à la saison prochaine et de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. J’aimerais contribuer à un maximum de victoires pour l’équipe et vivre de grands moments avec elle. »

Jürgen Foré, PDG de Soudal Quick-Step :

« Alberto est un coureur rapide et nous sommes convaincus qu’il a beaucoup à montrer dans les années à venir. Il a enchaîné des résultats impressionnants au sprint massif, non seulement sur les courses par étapes ou les Grands Tours, mais il peut également démontrer toute sa force sur des courses d’un jour exigeantes, notamment les semi-classiques belges. Ensemble, nous pouvons viser de belles choses pour les deux prochaines années. »