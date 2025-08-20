Bastien Tronchon va quitter son équipe de toujours, la Décathlon AG2R La Mondiale, pour rejoindre la Groupama-FDJ.

Bastien Tronchon, spécialiste des classiques, va rejoindre l’équipe cycliste Groupama-FDJ en 2026 et jusqu’en 2028. Membre de l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale depuis 2019 (catégories jeunes puis pro à partir de 2023), le natif de Chambéry réalise la meilleure saison de sa carrière en ayant remporté le Tro Bro Leon et en ayant pris la 5ᵉ place du Tour Down Under en janvier. En progression constante ces dernières années, Bastien Tronchon aura à cœur de faire briller ses nouvelles couleurs sur les terrains vallonnés ou pavés.

Bastien Tronchon :

« J’arrive chez Groupama-FDJ avec beaucoup d’envie et d’ambition. J’ai senti dans mes échanges avec l’équipe une confiance certaine et c’est extrêmement motivant de voir que l’on compte sur moi. Mon profil me permettra de m’exprimer sur les plus belles classiques du calendrier, les flandriennes que j’aime, les Strade Bianche qui me font rêver et avec Romain Grégoire sur les Ardennaises. J’ai à cœur de faire de ces trois années dans l’équipe une période de progression physique, d’épanouissement sportif et personnel avec des beaux résultats à la clé. Le choix de Groupama-FDJ traduit également l’envie chez moi de conserver un cadre rassurant, pour continuer d’apprendre sereinement. »

Philippe Mauduit :

« Bastien Tronchon est un équilibriste! Aussi joyeux que professionnel, nous l’accueillerons dans l’équipe en ayant la certitude qu’il trouvera chez nous un lieu pour continuer de grandir. Il aura la responsabilité de faire briller nos couleurs sur des terrains qui lui correspondent et qu’il apprécie. Ses qualités de puncheur feront également merveille aux côtés de Romain Grégoire. Nous avons avec Bastien un renfort de choix pour l’avenir de l’équipe et toutes les raisons de croire que le professionnalisme de notre équipe aura un bel ambassadeur. »