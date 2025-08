Après 12 saisons au sein de la formation Lidl-Trek, Jasper Stuyven rejoindra la Soudal Quick-Step en 2026.

Jasper Stuyven portera le maillot Soudal Quick-Step pour les trois prochaines années. Devenu professionnel en 2014, le Belge s’est depuis imposé comme l’un des coureurs de classiques les plus solides du peloton, le point culminant de sa carrière étant sa victoire mémorable sur la Via Roma, lors de Milan-Sanremo 2021.

There’s a new wolf in town and he can’t wait to take on the cobbled Classics in the next three years with the Soudal Quick-Step jersey on his shoulders 🤩 Power, experience and grit 🔥 Welcome, @Jasperstuyven 🇧🇪 Read more about it: https://t.co/YWCzB2V8OE 🎥 @wasscycling pic.twitter.com/QFm7to8C0k — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 1, 2025

Outre « La Primavera », Stuyven compte à son palmarès des victoires sur les deux courses du week-end d’ouverture – le circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne – ainsi que six top 10 sur les deux Monuments pavés, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, dont le dernier en date remonte à plus tôt cette année, où il a terminé cinquième en Flandre.

Jasper Stuyven :

« Je suis heureux à l’idée de faire partie du Wolfpack. À mes débuts, cette équipe a été l’une des premières que j’ai connues, et ce sera un plaisir de faire partie d’une équipe belge après tant d’années. J’apporte une grande expérience que je vais essayer de transmettre aux jeunes coureurs. Soudal Quick-Step a toujours été présente sur les Classiques, ces courses sont dans l’ADN de l’équipe, et cela me rend confiant pour l’année prochaine, car cette équipe me convient parfaitement et je suis également parfaitement adapté à eux. J’ai hâte de trouver ma place dans cette équipe. Je sais à quel point tout le monde est motivé pour les courses d’un jour et nous ferons de notre mieux pour être au meilleur de notre forme ».

« J’ai remporté un Monument et quelques Classiques pavées au cours de ma carrière, mais s’il y a une course qui reste un objectif, c’est bien Paris-Roubaix. Et une victoire d’étape au Tour de France. J’ai hâte de rencontrer tout le monde. Je connais déjà quelques membres de l’équipe : Yves, contre qui j’ai couru à plusieurs reprises, donc, ce sera un plaisir de le retrouver l’année prochaine ; il y a aussi Louis, avec qui je louais des maisons en Italie ou en Espagne lorsque nous sommes passés professionnels et que nous étions au début de notre carrière. Enfin, il y a Bert, qui a mon âge et que j’ai rencontré sur de nombreuses courses. J’ai donc de nombreuses raisons d’être enthousiaste à l’idée de ce départ et de ce nouveau chapitre de ma carrière. »

Jürgen Foré, PDG de Soudal Quick-Step :

« Jasper est l’un des meilleurs coureurs belges et nous sommes ravis qu’il rejoigne notre équipe dès l’année prochaine. Il est taillé pour les Classiques, fort d’un palmarès impressionnant, mais son expérience et ses qualités exceptionnelles nous seront également utiles sur d’autres courses. Nous sommes convaincus qu’il s’intégrera facilement à l’équipe et renforcera notre effectif pour les courses pavées d’un jour que nous aimons tous tant et où nous souhaitons continuer à figurer parmi les protagonistes. Ensemble, nous viserons également des victoires d’étapes sur les Grands Tours et aiderons Jasper à réaliser son rêve de remporter une étape du Tour de France. »