Julien Bernard a prolongé son contrat avec la Lidl-Trek, équipe au sein de laquelle il est passé pro en 2016.

La Lidl-Trek vient d’annoncer la prolongation de contrat du grimpeur français Julien Bernard. Ce nouveau contrat permettra à Bernard de poursuivre sa carrière avec l’équipe jusqu’en 2027, lui permettant ainsi d’entamer sa 12e saison en tant que coureur Lidl-Trek, ce qui en fait l’un des membres les plus anciens de l’équipe. Figure fiable en montagne, il est un soutien de confiance pour les leaders du classement général de l’équipe lorsque la route devient raide. Au cours de sa carrière, il a accumulé des milliers de kilomètres en échappées, et en 2020, il a été récompensé par un moment fort : sa victoire en solitaire au sommet du Mont Faron lors du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, un souvenir qui restera gravé à jamais dans sa mémoire.

Julien Bernard :

« C’est vraiment comme ma famille. C’est un peu bête à dire, mais après 10 ans, c’est bien plus qu’une équipe, c’est quelque chose d’encore plus fort. Ces dernières années ont été riches en moments forts pour moi. L’année dernière, le Tour de France qui est passé près de chez moi a été très émouvant et c’est l’un des moments forts de ma carrière. Je m’en souviendrai longtemps. Je pense que toutes ces années parlent pour moi, cela fait un peu plus de 10 ans que je travaille avec l’équipe. »

« C’est parce que je me sens vraiment bien ici, je suis super heureux de faire partie de cette équipe, de participer à son développement pour devenir l’une des meilleures équipes du monde. C’est vraiment comme ma famille. » C’est un peu bête à dire, mais après 10 ans, c’est bien plus qu’une équipe, c’est encore plus fort. Je continue à progresser, c’est toujours motivant de me dépasser et de devenir plus fort chaque année pour soutenir les leaders autant que possible. On gagne de plus en plus, c’est donc super motivant de faire partie de ce groupe. »