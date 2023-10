Jasper Stuyven et Lorena Wiebes sont devenus, ce dimanche, les premiers champions d’Europe de Gravel à Oud Heverlee, en Belgique.

La première édition des championnats d’Europe de Gravel se tenait ce dimanche 1ᵉʳ octobre à Oud Heverlee, en Belgique. Dans un premier temps, sur la course femmes, c’est Tiffany Cromwell (Canyon//SRAM Racing) qui s’est imposée en solitaire. L’Australienne n’était pas en lice pour décrocher le titre européen. C’est Lorena Wiebes (Team SD Worx) qui est devenue la première championne d’Europe Gravel de l’histoire en devançant Fem van Empel (Jumbo-Visma) au sprint. Elena Cecchini (Team SD Worx) complète le podium.

🇪🇺 🥇🥉4️⃣ Super strong result by our riders on the European championships gravel racing 💯 @lorenawiebes conquered the European title, @elenacek takes bronze & @barbara_guarischi is 4th, making it 3 riders in the top 4! 🤩👏🏼#wesparksuccess 📸 @FameandSpear pic.twitter.com/HR9WPWrWoG — Team SD Worx (@teamsdworx) October 1, 2023

Chez les hommes, Jasper Stuyven (Lidl-Trek) a réalisé un numéro en solitaire dans le final. Alors qu’il évoluait à quelques kilomètres de sa ville d’origine, Louvain, le coureur de la Lidl-Trek a décroché le titre européen devant ses supporters. Le vainqueur de Milan-Sanremo 2021 a bouclé les 159 kilomètres du tracé en 4 h 16″. Sur le podium, il devance Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et l’ancien coureur professionnel Paul Voß. Le champion du monde Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) échoue au pied du podium et remettra son titre en jeu la semaine prochaine à Trévise en Italie.

La réaction de Japser Stuyven :

« Aujourd’hui est un jour spécial. Cette victoire, ce titre, c’est une grande satisfaction. Gagner dans ma région devant mon peuple, c’est encore plus mémorable. J’ai eu le bon sentiment dès le départ, je sentais que je pouvais faire la différence aujourd’hui. J’ai couru en entendant des acclamations tout au long du parcours, c’était vraiment sympa. Quand j’ai réalisé que les autres étaient fatigués, j’ai fait tapis et j’ai attaqué. Ce maillot est un formidable boost de confiance pour les dernières courses de l’année. Le Championnat du Monde Gravel ? Ce n’était pas à l’ordre du jour, on verra cette semaine si quelque chose va changer. La première pensée est de bien faire sur la route avec Lidl-Trek, le reste, j’évaluerai plus tard ».