La première édition du championnat d’Europe Gravel se déroulera en Belgique, plus précisément à Oud-Heverlee (Flandres), le dimanche 1er octobre 2023. Cet événement sera organisé par l’UEC, la municipalité de Oud-Heverlee et les organisateurs techniques de Golazo. Les catégories masculines et féminines Elites et Masters seront au rendez-vous pour cette première compétition historique.

Le Gravel est une discipline en pleine croissance ces dernières années, avec un nombre croissant de pratiquants et un intérêt grandissant du point de vue médiatique. Cette spécialité a son propre championnat d’Europe, grâce à l’UEC, qui a toujours été très attentive aux nouveautés en matière de cyclisme. Enrico Della Casa, président de l’UEC, a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de cet événement à Oud-Heverlee, un lieu parfait pour cette grande « première ». Il a également souligné l’optimisme de l’UEC pour les éditions à venir, déjà en préparation.

Tom van Damme, président de Belgian Cycling, est convaincu que le Gravel est devenu une discipline cycliste à part entière en très peu de temps, tant pour les sportifs de haut niveau que pour les cyclistes récréatifs. Il a exprimé sa fierté de voir la Belgique organiser ce premier Championnat d’Europe Gravel, après avoir livré le premier Champion du monde dans cette discipline, Gianni Vermeersch.

La Belgique est un pays passionné de cyclisme, avec une grande tradition et une chaleur populaire remarquable lors des événements. La Fédération Belge de Cyclisme est particulièrement active en matière de promotion cycliste, ce qui renforce encore plus la conviction de Belgian Cycling quant à l’avenir prometteur du Gravel.