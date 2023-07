Lorena Wiebes (Team SD Worx) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Tour de France Femmes. Dans le final de cette troisième étape, longue de 147,2 kilomètres entre Collonges-la-Rouge et Montignac-Lascaux, Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) compte toujours 30″ d’avance sur le peloton à 7 kilomètres de l’arrivée. Sortie à 60 kilomètres de l’arrivée, la Belge réalise un numéro, mais est reprise à moins de 200 mètres de l’arrivée. Parfaitement lancée par Lotte Kopecky, Lorena Wiebes s’impose au sprint devant Marianne Vos (Jumbo-Visma). La championne d’Europe décroche sa troisième victoire sur le Tour de France Femmes. Lotte Kopecky prend la 3ᵉ place et conforte son maillot jaune.

💔 Heartbreak for @julieJvdv, triumph for @lorenawiebes, relive the nail biting last KM of stage 3! 💔 Que c'est cruel pour @julieJvdv ! @lorenawiebes triomphe au bout d'un dernier kilomètre qui nous aura tenu en haleine !#TDFF2023 | #WatchTheFemmes | @GoZwift pic.twitter.com/97ZTF9b8zb — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 25, 2023

La réaction de Lorena Wiebes

« Je n’ai pas trop réfléchi. Le plus important est d’avoir une totale confiance en son poisson pilote et c’est mon cas avec Lotte [Kopecky]. Nous sommes arrivées au dernier virage et j’ai réalisé que nous arriverions à rattraper Julie [Van de Velde]. Lotte roulait très vite et très fort. Je regardais aussi sur le côté pour voir la distance qui me séparait de la ligne. Puis quand Marianne [Vos] a accéléré, j’y suis aussi allée et je suis très heureuse de m’imposer de cette manière. Nous avons considéré que cela n’était pas à nous d’entreprendre la poursuite vu les dures journées à venir. Nous ne voulons pas que nos coéquipières se livrent totalement, pour le moment, afin de les préserver pour la bataille du général ».

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de France Femmes

Lorena Wiebes Marianne Vos Lotte Kopecky

Les maillots distinctifs du Tour de France Femmes