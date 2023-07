Souffrante, Lorena Wiebes (Team SD Worx) n’a pas pris le départ de la 5ᵉ étape du Tour de France Femmes.

Lorena Wiebes abandonne le Tour de France Femmes 2023. Victime de problèmes d’estomac, la sprinteuse néerlandaise n’a pas pris le départ de la 5ᵉ étape ce jeudi. La championne d’Europe quitte la Grande Boucle avec une victoire, c’était lors de la 3ᵉ étape à Montignac-Lascaux.

Lorena Wiebes is leaving @LeTourFemmes after illness. She’s suffering from stomach issues & consequently can’t start in Onet-Le-Château. "Of course this is a sportive loss for Team SD Worx, ‘cause there were still sprint opportunities. But health always prevails," says Danny Stam pic.twitter.com/gqM1vh9AN6

— Team SD Worx (@teamsdworx) July 27, 2023