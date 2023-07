Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Tour de France Femmes. Pour l’étape la plus longue de cette 2ᵉ édition, 177,1 kilomètres entre Cahors et Rodez, 14 coureuses ont pris la bonne échappée du jour. À l’avant de la course, on retrouve la championne du Luxembourg Christine Majerus (Team SD Worx), Yara Kastelijn, ou encore Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health), bien placée au classement général, à 2:21″ de Lotte Kopecky. Derrière, le peloton a laissé jusqu’à 10 minutes de champ à l’échappée avant que l’écart ne tombe à moins de 3 minutes à 20 kilomètres de l’arrivée. C’est à ce moment que Yara Kastelijn attaque et s’envole vers sa première victoire chez les professionnelles en tête de course.

⏪ The final KM where @Yarakastelijn got her first ever win, and where Demi faced Annemiek for the first time on the #TDFF2023! ⏪ Le dernier KM où @Yarakastelijn a obtenu sa toute première victoire, et où Demi a affronté Annemiek pour la première fois sur le #TDFF2023 !… pic.twitter.com/QLLz7Ca54v — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 26, 2023

À 18 kilomètres de l’arrivée, Lotte Lopecky (Team SD Worx) attaque dans le peloton pour essayer de sauver son maillot jaune avant d’être reprise quelques kilomètres plus loin. À 8 kilomètres de l’arrivée, Demi Vollering (Team SD Worx) attaque en compagnie d’Annemiek van Vleuten (Movistar Team) mais elles sont reprises par un groupe de favorites. Kastelijn s’impose en solitaire et signe une victoire de prestige à Rodez. Elle devance Demi Vollering, qui empoche 6″ de bonification et reprend 8 secondes aux favorites. Anouska Koster (Uno-X Pro Cycling Team) prend la 3ᵉ place. Lotte Kopecky conserve son maillot jaune, 43″ devant Vollering.

La réaction de Yara Kastelijn

“On a pris le départ avec l’objectif de se battre pour les points pour le maillot à pois, mais je ne suis pas assez explosive. Je ne m’y attendais pas au début. Quand je suis partie seule dans l’avant-dernière montée, il fallait tout simplement rester concentrée et rouler jusqu’à la ligne aussi fort que possible. Les derniers mètres étaient incroyables. Hier, nous étions vraiment fières de Julie [Van de Velde]. C’est incroyable d’être ici. Nous avons pris deux maillots. Et aujourd’hui, nous avons une victoire. C’est tout simplement incroyable. Je pense que ce soir, nous méritons du champagne. »

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de France Femmes

Yara Kastelijn Demi Vollering Anouska Koster