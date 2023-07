Liane Lippert (Movistar Team) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape du Tour de France Femmes. À une quinzaine de kilomètres de l’arrivée, sous une pluie battante, on retrouve trois Néerlandaises à l’avant avec Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck), Eva van Agt (Team Jumbo-Visma) et Anouska Koster (Uno-X Pro Cycling Team). À 7 kilomètres de l’arrivée, Eva van Agt chute dans la descente alors qu’elle était seule en tête. Dès le pied de la côte finale de Trébiac, les deux rescapées de l’échappée sont reprises et Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) passe à l’attaque.

⏪ A german win in Mauriac after a torrential rain made the final tricky. Relive the final KM ⤵️ ⏪ Une victoire allemande à Mauriac après une pluie torrentielle qui a rendu le final piégeux. Revivez le dernier kilomètre ⤵️#TDFF2023 #WatchTheFemmes @Gozwift pic.twitter.com/8nCuGzRLQb — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 24, 2023

À 3 kilomètres de l’arrivée, c’est au tour de Juliette Labous (Team dsm-firmenich) de se dresser sur les pédales, mais la Française ne parvient pas à faire la différence. C’est la championne d’Allemagne Liane Lippert qui s’impose finalement au sprint à Mauriac. Elle devance Lotte Kopecky (Team SD Worx) et Silvia Persico (UAE Team ADQ), qui prend la 3ᵉ place de l’étape. Au classement général, Kopecky conserve son maillot jaune, 49″ devant Lippert.

La réaction de Liane Lippert

« C’est si spécial. J’attendais une telle victoire depuis si longtemps. J’ai gagné le championnat national, mais gagner cette course représente tant pour moi. J’ai l’impression d’avoir connu un déclic et que les victoires peuvent s’enchaîner. Je n’y croyais pas, même quand j’ai franchi la ligne. Nous savions qu’il s’agissait de l’une des étapes les plus dures. Il y avait une échappée, et tout s’est regroupé dans la dernière montée. Les filles m’ont placé en bonne position. Je me sentais vraiment bien, en contrôle, et je pense avoir fait un bon sprint. Je suis reconnaissante envers l’équipe de m’avoir laissé ma chance. »

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de France Femmes

Liane Lippert Lotte Kopecky Silvia Persico

