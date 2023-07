Le Tour de France Femmes 2023 s’élance ce dimanche 23 juillet. Voici le parcours et les favorites de l’épreuve.

La 2ᵉ édition du Tour de France Femmes débute ce dimanche. Le peloton féminin s’élancera une semaine de course et 8 étapes. Le grand départ sera donné de Clermont-Ferrand, direction les Pyrénées avec l’arrivée de la 7ᵉ étape au sommet du Tourmalet. Lancée en 2022, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI WWT. L’an dernier, Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) s’était imposée devant Demi Vollering (Team SD Worx) et Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing). Cette année, on attend un nouveau duel entre Van Vleuten et Vollering. La championne du monde aura fort à faire face à Vollering, qui réalise une excellente saison.

Le parcours du Tour de France Femmes 2023

Dimanche 23 juillet : 1ʳᵉ étape / Clermont-Ferrand → Clermont-Ferrand (123,8 km)

Le peloton s’élancera pour 123,8 km autour de Clermont-Ferrand pour le Grand Départ du Tour de France Femmes 2023. À moins de 10 kilomètres de l’arrivée, la Côte de Durtol (1,7 km à 7,2%) sera le moment clé. On devrait assister à un sprint en petit comité pour se disputer le premier maillot jaune.

Lundi 24 juillet : 2ᵉ étape / Clermont-Ferrand → Mauriac (151,7 km)

Étape vallonnée au programme de ce deuxième jour de course. Le peloton partira de Clermont-Ferrand et grimpera, dès les premiers kilomètres le Col de Guéry et la Côte du Mont-Dore. Les difficultés vont s’enchainer dans les derniers kilomètres avec notamment la montée finale de Trébiac (3,4 km à 5,8%) avant d’arriver à Mauriac. Des secondes de bonification seront attribuées à 35 km de l’arrivée, peu après le premier passage sur la ligne.

Mardi 25 juillet : 3ᵉ étape / Collonges-la-Rouge → Montignac-Lascaux (147,2 km)

Première étape taillée pour les sprinteuses entre Collonges-la-Rouge et Montignac-Lascaux. Malgré quatre grands prix de la montagne, un sprint massif est attendu pour l’arrivée du peloton en Dordogne. Les Néerlandaises Lorena Wiebes et Charlotte Kool seront les deux grandes favorites.

Mercredi 26 juillet : 4ᵉ étape / Cahors → Rodez (177,1 km)

Nouvelle étape vallonnée au programme de ce quatrième jour de course. Disputée entre Cahors et Rodez, il s’agit de l’étape la plus longue de ce Tour de France Femmes. avec 177,1 kilomètres au programme. Si les 80 premiers kilomètres sont plutôt plats, le final sera vallonné avec plusieurs difficultés dont la côte de Lavernhe (2,2 km à 7,1%), à moins de 10 kilomètres de l’arrivée.

Jeudi 27 juillet : 5ᵉ étape / Onet-le-Château → Albi (126,1 km)

Pour cette 5ᵉ étape du Tour de France Femmes, le peloton s’élancera d’Onet-le-Château et prendra la direction d’Albi pour une étape longue de 126,1 kilomètres. La côte de Najac (2,1 km) et la Côte de Laguépie (1,5 km à 0%) seront décisives dans la lutte pour la victoire d’étape.

Vendredi 28 juillet : 6ᵉ étape / Albi – Blagnac (122,1 km)

Une étape courte de 122,1 kilomètres attend le peloton. Les coureurs repartiront d’Albi, direction la Haute-Garonne et Blagnac où sera jugée l’arrivée. Quatre côtes de quatrième catégorie sont répertoriées tout au long de l’étape, mais on attend un sprint massif dans les rues de Blagnac.

Samedi 29 juillet : 7ᵉ étape / Lannemezan → Col du Tourmalet (89,8 km)

C’est l’étape reine de ce Tour de France Femmes 2023. Moins de 90 kilomètres au programme, mais avec le Col d’Aspin (12 km à 6,5%) et le mythique col du Tourmalet (17,1 km à 7,5%) à escalader. Les favorites du classement général se disputeront une victoire de prestige sur les pentes du Tourmalet, qui devrait faire des gros écarts.

Dimanche 30 juillet : 8ᵉ étape / CLM Individuel / Pau → Pau (22,6 km)

Le Tour de France Femmes 2023 se terminera par un contre-la-montre individuel de 22,6 kilomètres dans les rues de Pau. Il y aura une ascension à mi-parcours et une rampe finale dans le dernier kilomètre juste avant l’arrivée. Le classement général pourrait se jouer lors de ce dernier jour si les écarts sont encore resserrés après le Tourmalet.

Les favorites du Tour de France Femmes 2023

Demi Vollering (Team SD Worx) ★★★★★

Avec déjà 13 victoires depuis le début de saison, Vollering sera notre grande favorite pour ce Tour de France Femmes. La Néerlandaise a terminé 2ᵉ de la Vuelta n’a pas participé au Giro pour préparer au mieux le Tour de France.





Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) ★★★★

Vainqueure du Tour d’Espagne et du Tour d’Italie il y a quelques semaines, la championne du monde dispute sa dernière saison chez les professionnelles. Van Vleuten tentera de conserver son titre et de remporter un deuxième Tour de France consécutif.





Elise Longo Borghini (Lidl-Trek) ★★★

Alors qu’elle était 2ᵉ du classement général du Giro, la championne d’Italie a été victime d’une chute avant d’abandonner. Elisa Longo Borghini sera la leader de l’équipe Lidl-Trek en tentera de monter sur le podium.





Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) ★★★

3ᵉ du Tour du Pays-Basque et 4ᵉ du Tour de Suisse, Katarzyna Niewiadoma monte en puissance avant le Tour de France 2023. 3ᵉ l’an dernier, la Polonaise sera la leader de la Canyon//SRAM Racing et tentera à nouveau de monter sur le podium.





Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – SUEZ) ★★

Après avoir remporté une étape et terminé 7ᵉ de la première édition l’an dernier, Cecilie Uttrup Ludwig tentera de faire encore mieux cette année. La Danoise de 27 ans vient de terminer 6ᵉ du Tour d’Italie Féminin





Juliette Labous (Team dsm-firmenich) ★★

La leader de la dsm-firmenich vient de terminer 2ᵉ du Tour d’Italie féminin il y a quelques jours derrière Annemiek Van Vleuten. 4ᵉ du Tour de France l’an dernier, la Française tentera de monter sur le podium en 2023.



Marta Cavalli (FDJ – SUEZ) ★

Victime d’une terrible chute l’an dernier, l’Italienne tente de retrouver son meilleur niveau qui était le sien en début saison 2022. L’Italienne a remporté le Tour Féminin International des Pyrénées cette année et tentera de jouer les premiers rôles sur ce Tour de France.





La Startlist provisoire du Tour de France Femmes 2023

Comment suivre le Tour de France Femmes 2023 ?

France 3 et Eurosport diffuseront toutes les étapes du Tour de France Femmes 2023.