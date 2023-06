« Les Français sont de véritables amoureux du cyclisme », confie Longo Borghini

L’équipe Trek-Segafredo a été parmi les équipes les plus puissantes du peloton pendant des années. Cependant, ces couleurs ne seront plus visibles. L’équipe devient Lidl-Trek, avec un maillot flamboyant dévoilé cette semaine et attendu pour briller au plus haut niveau lors du Tour de France Femmes avec Zwift 2023…

Longo Borghini, double championne nationale, vise le Tour

Mais ce ne sera pas Elisa Longo Borghini qui portera ces nouvelles couleurs – l’étoile italienne vient de remporter deux nouveaux titres de championne nationale, sur la route et en contre-la-montre individuel. Elle a donc gagné le droit de porter le maillot tricolore vert, blanc et rouge à chaque étape du Tour à venir, jusqu’à l’affrontement final à Pau, où cette édition se terminera par une course contre la montre.

Après avoir utilisé des tactiques agressives qui lui ont valu une 6ème place lors de l’événement de l’année dernière (« J’ai appris à ne pas être seule dans une vallée avec du vent de face », rit-elle), la gagnante de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift 2022 rêve d’un podium au Tour. Et elle se sent « prête pour les prochains défis ».

Profil de Longo Borghini : un palmarès impressionnant

Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), née le 10 décembre 1991 à Verbania (Italie), possède un palmarès impressionnant. Parmi ses résultats majeurs, on compte deux titres de championne italienne du contre-la-montre, une victoire à Paris-Roubaix Femmes avec Zwift, le Women’s Tour, le Giro dell’Emilia et les Tre Valli Varesine.

Retour sur le podium du Tour de Suisse et double victoire nationale

Interrogée sur son retour à la compétition après une pause bien méritée, Longo Borghini se dit très heureuse de son retour après un printemps difficile. Après Liège, elle est tombée malade, avec une semaine de sérieux problèmes d’estomac. Après un entrainement intensif et une préparation rigoureuse, elle est enfin revenue à son niveau et est prête pour les prochains défis.

Le Tour de France, le rêve de toutes les coureuses

Porter le maillot de championne nationale au Tour de France est une expérience vraiment spéciale pour une coureuse. Longo Borghini a hâte de montrer son maillot tricolore autour de la France. « C’est vraiment important pour moi. Je pense que le tricolore est l’un des maillots de championne les plus reconnaissables et nous savons tous que les Français sont de véritables amoureux du cyclisme. Ils reconnaissent la coureuse portant le tricolore, et même s’ils ne connaissent pas leur nom, ils encouragent les championnes nationales. C’est une bonne sensation d’avoir ce maillot et je suis vraiment heureuse de le montrer en France. »

L’impact de l’événement sur elle et ses coéquipières a été énorme. « C’était incroyable, avec beaucoup de foules, beaucoup d’attention des médias, c’était un grand événement. Dès le début, nous avons senti que c’était l’événement du calendrier du cyclisme féminin. »

Préparation spécifique pour le Tour de France Femmes avec Zwift 2023

Longo Borghini a effectué une reconnaissance de l’étape du Tourmalet, avec le Col d’Aspin, la descente et l’arrivée au sommet. Puis elle est allée à Pau pour faire le contre-la-montre. « J’étais vraiment contente de voir ces deux étapes. Elles sont vraiment importantes, surtout le contre-la-montre qui peut être crucial si on se bat pour un podium ou même un top 10. »

« Si je suis sur le podium du Tour de France, je suis une coureuse très heureuse ! »

Atteindre le podium du Tour serait un rêve pour elle. « Si je suis sur le podium du Tour de France, je suis une coureuse très heureuse ! Ce serait l’un des résultats les plus prestigieux que je pourrais avoir à mon actif. Mais je sais aussi qu’il y a beaucoup d’autres filles fortes là-bas qui se battent pour le podium. Alors je ne peux que dire que je voudrais être au Tour dans ma meilleure forme possible et me battre pour le podium. Ensuite, celle qui arrive sur le podium le méritera. »

L’impact du Tour de France sur le cyclisme féminin et la société

« Le Tour de France peut être un exemple pour toutes les autres courses par étapes du calendrier, mais il a aussi un impact vraiment important sur le cyclisme féminin et la société. Chaque fois que vous dites que vous êtes coureuse, les gens pensent au Tour de France. Alors ils nous demandent : ‘Faites-vous le Tour de France?’ Et enfin, nous pouvons dire : ‘Oui, je participe au Tour et il aura lieu de ce jour à ce jour’… Ça a un impact, c’est sûr, parce que le Tour de France est un événement que tout le monde connaît. J’aimerais avoir les Champs-Élysées chaque année, parce que c’est emblématique… Mais je suis vraiment contente de ce que nous avons obtenu jusqu’à présent. »