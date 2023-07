Lotte Kopecky (Team SD Worx) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Tour de France Femmes 2023. Dans la dernière ascension du jour, la Côte de Durtol (1,7 km à 7,3%), Lotte Kopecky attaque à 500 mètres du sommet et s’en va seule. Après 9 kilomètres de descente, la championne de Belgique s’impose en solitaire dans les rues de Clermont-Ferrand. Elle coupe la ligne 41 secondes devant le groupe de poursuivantes. Lorena Wiebes (Team SD Worx) prend la 2ᵉ place devant Charlotte Kool (Team DSM), 3ᵉ. Lotte Kopecky s’empare du premier maillot jaune de leader de ce Tour de France Femmes 2023. Juliette Labous (Team DSM) a perdu du temps et coupe la ligne 1:26″ après Kopecky.

La réaction de Lotte Kopecky

« Le sport, c’est de l’émotion. Et c’est une très grande victoire, de gagner la 1re étape du Tour de France et de prendre le Maillot Jaune… Je l’avais en tête depuis longtemps. Quand j’ai découvert le parcours, je me suis dit que c’était pour les sprinteuses. Puis lorsque mes directeurs sportifs ont fait la reconnaissance, ils m’ont directement envoyé un message pour me dire que c’était pour moi. Quand j’ai repéré moi-même la montée, j’étais très heureuse. Il est clair pour moi que le plus grand objectif est la victoire finale avec Demi. Si l’on doit sacrifier le maillot demain, nous n’hésiterons pas. Ce qu’il devra être fait sera fait. Mais il serait bien de pouvoir rester en jaune quelques jours, évidemment. »

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de France Femmes

Lotte Lopecky Lorena Wiebes Charlotte Kool

Les maillots distinctifs du Tour de France Femmes