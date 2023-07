Les Pays-Bas accueilleront les trois premières étapes de la 3e édition du Tour de France Femmes avec Zwift.

Avec l’expansion constante du cyclisme féminin, le Tour de France Femmes avec Zwift 2024 marque une étape historique. Pour la première fois, le Grand Départ s’effectuera hors des frontières françaises. L’honneur revient à la ville néerlandaise de Rotterdam. Cette grande compétition cycliste féminine se tiendra du 12 au 18 août 2024, juste après les Jeux Olympiques et avant les Jeux Paralympiques de Paris 2024.

De Paris à Rotterdam : Une Trajectoire Prometteuse pour le Cyclisme Féminin

Le Tour de France Femmes avec Zwift, dont la première édition a été remportée par la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, a connu un grand succès. Rotterdam succède donc à Paris et Clermont-Ferrand pour le lancement de cette 3e édition. Les villes de La Haye et Dordrecht co-organiseront également ce Grand Départ. La Haye sera le théâtre de l’arrivée de la première étape et Dordrecht du départ de la deuxième.

Le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, s’exprime avec enthousiasme : « Nous sommes fiers d’organiser le premier Grand Départ à l’étranger du Tour de France Femmes avec Zwift, avec La Haye et Dordrecht. La magie du Tour se répand toujours plus loin. Cet événement inoubliable encouragera nos citoyens à grimper sur leur vélo et élargir leur horizon. »

Une Huitaine de Jours, Huit Étapes Époustouflantes

Le Tour de France Femmes avec Zwift 2024 se composera de huit étapes sur sept jours. Le mardi 13 août, il y aura non seulement une, mais deux étapes, dont un contre-la-montre dans les rues de Rotterdam l’après-midi. Les détails du parcours seront révélés le 25 octobre prochain au Palais des Congrès à Paris.

Clermont-Ferrand Prépare la 2e Édition du Tour

Tandis que la 3e édition se prépare aux Pays-Bas, Clermont-Ferrand se tient prête pour accueillir le Grand Départ de la 2e édition, prévu dans treize jours, soit le 23 juillet. C’est ici que se déroule aujourd’hui le premier jour de repos du Tour de France. Le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, souligne : « L’accueil des deux Tours de France est un beau symbole pour Clermont-Ferrand, qui fait de l’égalité femmes-hommes une priorité dans tous les domaines. C’est également une opportunité de rayonnement et de mise en valeur inédite pour notre territoire. » La 2e édition se terminera le 30 juillet avec un contre-la-montre à Pau, après une arrivée au sommet du Tourmalet.