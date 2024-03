Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape de Tirreno-Adriatico. Dans le dernier virage, à plus de 300 mètres de l’arrivée, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) passe en tête et lance son sprint. Idéalement placé dans sa roue, Philipsen déborde son compatriote belge et lève les bras pour la première fois de la saison. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) avait pris la 3ᵉ place dans un premier temps, mais a été déclassé par les commissaires pour avoir tassé Axel Zingle (Cofidis), qui récupère la 3ᵉ place. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) conserve la tête du classement général.

