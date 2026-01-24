Christian Scaroni (XDS Astana Team) a remporté, ce vendredi, la 2ème édition de la Classica Camp de Morvedre, course qui a lieu en Espagne et lance la saison de cyclisme en Europe. L’Italien s’est imposé au terme d’un sprint à trois devant Diego Pescador (Movistar Team) et Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Après une excellente saison 2025, Scaroni lance 2026 de la meilleure des manières avec une première victoire.
L’Italien Christian Scaroni lance la saison Européenne en s’imposant sur la Clasica Camp de Morvedre ! 🇪🇺 pic.twitter.com/ifod998wrq
— Cycling Legend (@CyclingLegend_) January 23, 2026
Le classement de la Classica Camp de Morvedre 2026
- Christian Scaroni
- Diego Pescador
- Antonio Tiberi
Results powered by FirstCycling.com