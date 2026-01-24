Christian Scaroni (XDS Astana Team) a remporté, ce vendredi, la 2ème édition de la Classica Camp de Morvedre, course qui a lieu en Espagne et lance la saison de cyclisme en Europe. L’Italien s’est imposé au terme d’un sprint à trois devant Diego Pescador (Movistar Team) et Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Après une excellente saison 2025, Scaroni lance 2026 de la meilleure des manières avec une première victoire.

Le classement de la Classica Camp de Morvedre 2026
  1. Christian Scaroni
  2. Diego Pescador
  3. Antonio Tiberi

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Classica Camp de Morvedre