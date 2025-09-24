Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 78ème édition du Circuit du Houtland en Belgique. Au terme des 198,7 km de course entre Eernegem et Lichtervelde, le champion d’Europe s’est imposé devant Max Kanter (XDS Astana Team) et Arne Marit (Intermarché-Wanty). Merlier décroche sa 15ᵉ victoire de la saison, la 65ᵉ de sa carrière.
The European champion Tim Merlier (Soudal-Quickstep) won Omloop van het Houtland, his 15th victory of the year. 👍🇧🇪 2nd place for Max Kanter, 3rd for Arne Marit. pic.twitter.com/HyxpFp9njp
Le classement du Circuit du Houtland 2025
- Tim Merlier
- Max Kanter
- Arne Marit