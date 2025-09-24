Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 78ème édition du Circuit du Houtland en Belgique. Au terme des 198,7 km de course entre Eernegem et Lichtervelde, le champion d’Europe s’est imposé devant Max Kanter (XDS Astana Team) et Arne Marit (Intermarché-Wanty). Merlier décroche sa 15ᵉ victoire de la saison, la 65ᵉ de sa carrière.

Le classement du Circuit du Houtland 2025
  1. Tim Merlier
  2. Max Kanter
  3. Arne Marit

Crédit : Getty Images