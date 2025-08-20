Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Renewi Tour. Alors que les échappés ont été repris à 5 kilomètres de l’arrivée, plusieurs coureurs ont chuté dans le peloton juste avant la jonction dont Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) ou encore Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost). Idéalement placé dans le final, Tim Merlier fait parler sa pointe de vitesse et s’impose au sprint. Il devance Arnaud De Lie (Lotto Cycling Team) et Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG).
Trop facile pour Tim Merlier, qui remporte la 1ère étape du Renewi Tour au sprint 😎 #LesRP pic.twitter.com/0mY86fnq6k
— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 20, 2025
Le classement de la 1ʳᵉ étape du Renewi Tour
- Tim Merlier
- Arnaud De Lie
- Juan Sebastian Molano
