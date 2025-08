Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Pologne 2025. Après un final nerveux perturbé par une chute dans le peloton, le Néerlandais s’est imposé au sprint devant Paul Magnier (Soudal Quick-Step) et Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck). Kooij décroche sa sixième victoire de la saison et s’empare du premier maillot jaune de leader.

