Paul Lapeira fait coup double sur la 2ᵉ étape du Tour de Pologne Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de Pologne en puncheur. Le Français s'empare du maillot jaune.

1ʳᵉ étape Tour de Pologne : Olav Kooij devance Paul Magnier Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour de Pologne au sprint devant Paul Magnier (Soudal Quick-Step)....

Jonas Vingegaard remporte le Tour de Pologne, la dernière étape pour Kooij Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté la 7ᵉ étape du Tour de Pologne. Son leader Jonas Vingegaard remporte le classement général....

7ᵉ étape Tour de Pologne : Thibau Nys tout en maîtrise Troisième victoire de la semaine pour Thibau Nys (Lidl-Trek), qui s'est de nouveau imposé sur la 7ᵉ étape du Tour de Pologne.

5ᵉ étape Tour de Pologne : Tim Merlier 1er Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 5ᵉ étape du Tour de Pologne devant Jordi Meeus et Olav Kooij.

4ᵉ étape Tour de Pologne : Olav Kooij le plus rapide Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté la 4ᵉ étape du Tour de Pologne devant Sam Bennett et Mads Pedersen.

3ᵉ étape Tour de Pologne : Thibau Nys s’impose en costaud Déjà vainqueur de la 1ʳᵉ étape, Thibau Nys (Lidl-Trek) s'est de nouveau imposé sur la 3ᵉ étape du Tour de Pologne.

Tour de Pologne : Tim Wellens s’offre le CLM individuel devant Vingegaard Tim Wellens (UAE Team Emirates) a remporté le CLM individuel du Tour de Pologne devant Jonas Vingegaard, qui s'empare du maillot jaune.

1ʳᵉ étape Tour de Pologne : Thibau Nys en puncheur Septième victoire de la saison pour Thibau Nys (Lidl-Trek), qui s'est imposé en puncheur sur la 1ʳᵉ étape du Tour de Pologne.