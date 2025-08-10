Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 7ᵉ étape du Tour de Pologne 2025. Au terme de ce contre-la-montre final de 12,5 km autour de Wieliczka, l’Américain a réalisé le meilleur temps, en 14:31″, à plus de 51 km/h de moyenne. Il devance Lorenzo Milesi (Movistar Team) et Matteo Sobrero (Red Bull Bora-Hansgrohe). Brandon McNulty devient le premier Américain à remporter le classement général du Tour de Pologne. Sur le podium final, il devance les Italiens Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) et Matteo Sobrero.
Brandon McNulty wins the final stage TT and takes the GC title at the Tour de Pologne! 🔥 pic.twitter.com/sqlltdle3b
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 10, 2025
Le classement de la 7ᵉ étape du Tour de Pologne
- Brandon McNulty
- Lorenzo Milesi
- Matteo Sobrero
Results powered by FirstCycling.com