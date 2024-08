Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 7ᵉ étape du Tour de Pologne. Au terme de ce dernier jour de course, le Néerlandais a décroché sa deuxième victoire de la semaine au sprint devant les Belges Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Gerben Thjissen (Intermarché-Wanty). Après avoir pris le maillot jaune suite au contre-la-montre, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) remporte ce Tour de Pologne 2024. Sur le podium final, il devance Diego Ulissi (UAE Team Emirates) et son coéquipier Wilco Kelderman. Romain Grégoire (Groupama-FDJ) prend la 4ᵉ place.

Le classement de la 7ᵉ étape du Tour de Pologne

Olav Kooij Tim Merlier Gerben Thijssen

