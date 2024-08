Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ étape du Tour de Pologne. Au terme des 195,3 km de course entre Kudowa-Zdrój et Prudnik, le Néerlandais s’est imposé au sprint. Il devance Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) et Mads Pedersen (Lidl-Trek). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot jaune.

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Pologne

Olav Kooij Sam Bennett Mads Pedersen

