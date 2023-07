Rafal Majka (UAE Team Emirates) a remporté, ce lundi, la 3ᵉ étape du Tour de Pologne. À 300 mètres de l’arrivée, Rafal Majka est le premier à lancer son sprint au sommet de la dernière ascension du jour, en direction de Duszniki-Zdrój. Le Polonais résiste au retour de ses concurrents et signe sa première victoire de la saison. Au terme d’un sprint houleux, il devance de justesse Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) et Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Mohoric conserve la tête du classement général et compte désormais 10″ d’avance sur Majka et Joao Almeida (UAE Team Emirates).

#TdP2023 En principio es Rafal Majka el ganador a la espera de si toman alguna decisión con su movimiento final. pic.twitter.com/ls2bfcsY23 — David Gómez Hidalgo (@davidesportista) July 31, 2023

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Pologne