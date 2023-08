Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 7ᵉ étape du Tour de Pologne. Au terme de cette dernière étape, disputée entre Zabrze et Krakow (166,6 kilomètres), les sprinters ont eu le dernier mot. Parfaitement emmené par ses coéquipiers, Tim Merlier s’impose pour la deuxième fois de la semaine. Il devance, de justesse, Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) et Fernando Gaviria (Movistar Team).

Après la première étape, Tim Merlier remporte aussi la dernière étape du Tour de Pologne ! #lequipeVELO #TdP2023 pic.twitter.com/WPv8tRNtKg — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 4, 2023

Mohoric remporte le Tour de Pologne, 1″ devant Almeida

🇵🇱Wyniki Premii Lotnej LOTTO Wilamowice: 🇬🇧Results of the Intermediate Sprint LOTTO Wilamowice: 1. MOHORIČ Matej (TBV)

2. ALMEIDA João (UAD)

3. PASQUALON Andrea (TBV)@totalizator_sp

📷 @gruchaseven pic.twitter.com/OTsKOIheKe — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 4, 2023

Classés dans la même seconde au départ de cette dernière étape, Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) et Joao Almeida (UAE Team Emirates) se sont disputés les secondes de bonification lors du premier sprint intermédiaire. Le Slovène a devancé le Portugais et conforte son maillot jaune. Vainqueur de la 2ᵉ étape, Mohoric sera parvenu à conserver la tête du classement général jusqu’à l’arrivée. Sur le podium final, il devance Joao Almeida, +1″ et Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), +17″.

Le classement de la 7ᵉ étape du Tour de Pologne