Trois jours après sa chute à Saint-Vulbas, Mads Pedersen n’a pas pris le départ de la 8ᵉ étape du Tour de France 2024.

Le leader de la Lidl Trek Mads Pedersen n’a pas pris le départ de l’étape 8 du Tour de France après avoir été contraint d’abandonner la course suite à une chute lors du sprint sur l’étape 5 à Saint Vulbas. Le coureur danois s’est battu lors des étapes 6 et 7, mais la douleur et les blessures ne se sont pas améliorées et l’amplitude des moments dans son épaule gauche s’est aggravée, rendant presque impossible la conduite du vélo.

« C’est vraiment dommage de perdre Mads comme ça, après avoir perdu Tao [Geoghegan Hart] avant le départ. Cela dit, nous serons toujours dans le match avec Cicco et nous élaborerons un plan B pour courir de manière agressive », indique Luca Guercilena, directeur général de la Lidl-Trek.