Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 7ᵉ étape du Tour de France 2024. Sur ce contre-la-montre individuel de 25,3 km entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) a signé l’un des premiers temps de référence en 29:45″. Le Français ne sera pas resté longtemps sur le hot seat, battu par Victor Campenaerts (Lotto Dstny) pour moins d’une seconde. Alors qu’il avait le meilleur temps au premier point intermédiaire, Stefan Küng a été victime d’un saut de chaîne, qui lui a coûté de nombreuses secondes. Julien Bernard (Lidl-Trek) a lui eu le droit à une ovation dans la seule difficulté du parcours, lui qui évolue à domicile.

Chez les favoris, Remco Evenepoel a réalisé le meilleur temps. Devant sur tous les points intermédiaires, le champion du monde de la discipline a signé le meilleur chrono en 28:52″, à plus de 52 km/h de moyenne, malgré avoir ralenti dans les derniers kilomètres, pensant qu’il était victime d’une crevaison. Il devance et Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), +12″ et Primož Roglič (Red Bull Bora-Hansgrohe), +34″. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) prend la 4ᵉ place à 37″. Pogačar conserve son maillot jaune, mais ne compte plus que 33″ d’avance sur don dauphin Evenepoel. Le Belge s’offre un premier succès sur la Grande Boucle pour sa première participation.

Le classement de la 7ᵉ étape du Tour de France 2024

Remco Evenepoel Tadej Pogačar Primož Roglič

Results powered by FirstCycling.com

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)