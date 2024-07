Avec 35 victoires sur le Tour de France, Mark Cavendish est entré dans l’histoire de la Grande Boucle.

Après être passé proche de la victoire l’an dernier et repoussé sa retraite, Mark Cavendish tient sa 35ᵉ victoire sur le Tour de France, synonyme de record. Le sprinter britannique a ainsi devancé Eddy Merckx, avec qui il partageait ce record depuis le Tour de France 2021. Le sprinter de la formation Astana aura une nouvelle opportunité de victoire dès ce jeudi.

Mark Cavendish :

« Astana a fait un gros pari cette année pour s’assurer que nous soyons bons au Tour de France. C’était un gros pari de gagner au moins une étape. Cela montre qu’il sait ce qu’est le Tour de France. Il faut y aller à fond. C’est ce que nous avons fait. La façon dont nous avons construit l’équipe, ce que nous avons fait avec l’équipement, chaque petit détail a été mis en place. Vous voyez ce que cela signifie ! Le Tour de France est plus grand que le cyclisme, n’est-ce pas ? Normalement, il me faut quelques jours pour m’y mettre. Je sais comment ça marche, mon entraîneur et les gens qui m’entourent le savent ».

« J’ai fait 15 Tours de France maintenant, je n’aime pas avoir de mauvais jours et je n’aime pas souffrir, mais je sais que c’est juste dans la tête et que si on résiste, on s’en sort. Nous n’avons pas réussi à nous imposer comme nous le souhaitions dans le final, mais les garçons ont improvisé et m’ont placé dans la meilleure position possible, ce qui m’a permis de prendre le train en marche et de gagner. Surtout quand vous n’êtes pas aussi bien physiquement que les autres, c’est vraiment bénéfique d’utiliser un peu sa tête. »