Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) a remporté, ce mercredi, la 5ᵉ étape du Tour de France 2024. Clément Russo (Groupama-FDJ) et Mattéo Vercher (Team TotalEnergies) ont passé la journée à l’avant. Les deux Français ont été repris dans les 40 derniers kilomètres, par le peloton, emmené par les équipes de sprinters.

