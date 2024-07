Vainqueur de la 9ᵉ étape du Tour de France, Anthony Turgis a renoué avec la victoire, lui qui n’avait plus levé les bras depuis septembre 2019.

Anthony Turgis a décroché la plus belle victoire de sa carrière ce dimanche sur les routes du Tour de France. Sur l’étape des chemins blancs, qui a tenu toutes ses promesses, le Francilien s’est imposé devant ses compagnons d’échappée au sprint. Turgis n’avait plus levé les bras depuis son succès sur Paris-Chauny en 2019. Il s’agit du premier succès World Tour du Francilien et de la première victoire pour la formation TotalEnergies sur la Grande Boucle depuis le triomphe de Lilian Calmejane à la station des Rousses, c’était en 2017.

Anthony Turgis :

« C’est incroyable. Ça faisait longtemps que je n’avais pas gagné. Les sensations revenaient. Dans les sprints, ça allait bien, je sentais que j’avais une bonne pointe de vitesse. J’ai encore un peu de mal dans les bosses. Je me suis accroché, j’ai essayé de gérer au mieux. Je craquais, je revenais, c’était une longue journée ».

C’est fou. Ça fait des années que je participe au Tour de France, c’est mon septième, dans le but de gagner une étape. J’avais gagné à tous les niveaux de compétition, mais il m’en manquait une en WorldTour, et elle arrive au Tour de France, en plus sur une étape mythique. Je touche le Graal. On a eu une très grosse journée de course. J’ai vu le groupe de tête se former et je ne me suis pas démonté face aux grands champions. Je savais que Jasper Stuyven allait attaquer dans le final. Je voulais que les autres m’amènent le plus loin possible. C’était à qui jouait au plus malin. Mais c’est super dur d’être en tête sur le Tour de France. Cette victoire est super l’équipe. On était venus pour une victoire d’étape et on l’a ».