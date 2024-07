Malgré plusieurs attaques sur les chemins blancs, Tadej Pogačar n’est pas parvenu à distancer ses concurrents, dont Jonas Vingegaard, qui ne l’a pas relayé.

Outre la victoire d’Anthony Turgis au bout du suspense, on a également eu le droit à une belle bagarre entre les favoris du Tour de France sur les chemins blancs autour de Troyes. Le maillot jaune Tadej Pogačar a attaqué à plusieurs reprises, sans parvenir à faire la différence sur Jonas Vingegaard et la Visma | Lease a Bike. Alors que le Slovène avait attaqué pour revenir sur Remco Evenepoel en compagnie de Vingegaard, le Danois a refusé de prendre le relais à ses deux concurrents.

Tadej Pogačar :

« C’était une course très amusante. Il y avait beaucoup de sable, de poussière et de fumée, si bien qu’il était impossible de se faire une idée précise de la course, il fallait se fier à son instinct et à sa puissance. J’avais de bonnes jambes, ce qui est une bonne nouvelle, car c’était l’une des étapes les plus difficiles de ce Tour de France. Je suis très heureux de la façon dont ce début de Tour s’est déroulé pour moi. Je suis très confiant, car je suis en pleine forme et j’ai une très bonne équipe autour de moi. Jusqu’à présent, j’apprécie ce Tour de France ».

« J’ai dû chasser très fort avec Tim Wellens pour regagner ma position dans le peloton à un moment. À partir de là, chaque chemin représentait une opportunité. C’est d’abord Visma qui a mené, puis nous, puis Remco a attaqué, puis moi… Nous nous sommes retrouvés à trois avec Remco, Jonas et moi, je pense que c’était une grande opportunité pour gagner du temps sur le reste des favoris et assurer le podium, mais Jonas a refusé de coopérer. Je pense que Visma se concentre sur moi et sous-estime les autres candidats à la victoire finale. Ils se contentent de me suivre, sans penser à Primoz ou Remco. Après, c’est dommage qu’il y ait eu un vent de face vers l’arrivée, car cela m’a empêché de me détacher dans les derniers kilomètres ».