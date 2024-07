Suite à sa lourde chute dimanche, Aleksandr Vlasov ne prendra pas le départ de la 10ᵉ étape du Tour de France.

Coup dur pour la Red Bull Bora-Hansgrohe et Primož Roglič. 11ᵉ du classement général et principal coéquipier du Slovène en montagne, le Russe a quitté la Grande Boucle lors de la journée de repos suite à sa chute sur la 9ᵉ étape. Tombé dans un talus à haute vitesse, Vlasov était parvenu à terminer l’étape malgré une fracture de la cheville.

A huge blow to @RBH_ProCycling and Roglic’s climbing support as Vlasov abandons the Tour de France with a broken ankle 😢

