La Red Bull Bora-Hansgrohe a dévoilé son nouveau maillot et sa sélection pour le Tour de France 2024.

La formation Bora-Hansgrohe change de dimension. Avec l’arrivée de Red-Bull, l’équipe a l’ambition de devenir l’une des plus grosses formations du peloton. Pour marquer cette arrivée, La Red Bull Bora-Hansgrohe a dévoilé son nouveau maillot. Le vert habituel laisse place au bleu nuit et au noir. Les coureurs utiliseront également des casques Red Bull ainsi qu’un nouveau S-Works Tarmac SL8 LTD sur le Tour de France. Primož Roglič sera le leader de la formation sur la Grande Boucle et pourra compter sur Jai Hindley ou encore Aleksandr Vlasov pour l’accompagner en montagne.

Les 8 coureurs de la Red Bull Bora-Hansgrohe pour le Tour de France

Primož Roglič

Jai Hindley

Aleksandr Vlasov

Matteo Sobrero

Bob Jungels

Nico Denz

Danny van Poppel

Marco Haller