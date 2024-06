À trois jours du Grand Départ de Florence, voici nos favoris du Tour de France 2024.





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ★★★★★

Le Slovène aborde ce Tour de France 2024 avec l’étiquette de favori. Ultra-dominateur depuis de début de saison et sur le Giro notamment, Pogačar tentera de décrocher une troisième victoire sur la Grande Boucle. Cette année, il pourra compter sur une équipe impressionnante à ses côtés en montagne avec Juan Ayuso, Adam Yates, Joao Almeida, Marc Soler ou encore Pavel Sivakov.





Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ★★★★

On n’a aucune certitude sur l’état de forme du Danois, qui n’a plus couru depuis le Tour du Pays-Basque et sa terrible chute. Après un stage en altitude à Tignes avec la Visma | Lease a Bike, on pense tout de même que Vingegaard sera là pour jouer les premiers rôles sur cette Grande Boucle. Suffisant pour espérer battre Tadej Pogačar ? Réponse dès samedi en Italie.





Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) ★★★

Le Slovène a très peu couru cette année. Sur le Critérium du Dauphiné, le coureur de la Bora-Hansgrohe a rassuré sur son état de forme, avec deux victoires d’étape en montagne et la victoire finale malgré une dernière journée plus compliquée. Après avoir remporté le Giro et la Vuelta, Primož Roglič veut ajouter le Tour à son palmarès et pourra compter sur une belle équipe à ses côtés, avec Jai Hindley ou Aleksandr Vlasov notamment.





Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ★★★

Le Belge était de retour à la compétition sur le Critérium du Dauphiné. Malgré sa victoire d’étape sur le contre-la-montre, le coureur de la Soudal Quick-Step a coincé en montagne. Sur le Tour, on voit mal Evenepoel se mêler à la lutte avec Pogacar et Vingegaard sur les grosses étapes de montagne. On s’attend plus à un match avec Roglic pour la troisième marche du podium.





Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ★★★

L’Espagnol réalise une saison 2024 très solide. Vainqueur du Tour de Romandie, 2ᵉ du Tour du Pays-Basque ou encore 4ᵉ du Critérium du Dauphiné plus récemment, Rodriguez sera le leader de la formation Ineos Grenadiers, qui aligne une équipe très compétitive avec Thomas, Pidcock ou encore Bernal au départ. Après sa 5ᵉ place l’an dernier, on voit bien Rodriguez se mêler à la lutte pour le podium final.





Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ★★

Tout comme Carlos Rodriguez, Juan Ayuso performe depuis le début de saison. 2ᵉ de Tirreno-Adriatico ou encore vainqueur du Tour du Pays-Basque, l’Espagnol va découvrir le Tour de France à 21 ans. Tadej Pogačar sera, sans aucun doute, le grand leader de cette armada UAE Team Emirates, mais un coureur comme Ayuso pourrait tirer son épingle du jeu si le Slovène et Vingegaard se neutralisent.





Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) ★★

Avec les chutes de Jonas Vingegaard et Wout van Aert, Matteo Jorgenson a endossé le rôle de leader de la Visma | Lease a Bike sur les classiques, mais aussi sur les courses par étape, et de quelle manière ! Vainqueur de Paris-Nice, 2ᵉ du Critérium du Dauphiné, l’Américain sait tout faire et sera le lieutenant de Vingegaard en montagne en l’absence de Kuss. Jorgenson pourrait également être le parfait plan B en cas de défaillance du Danois.





Adam Yates (UAE Team Emirates) ★★

Impressionnant sur le Tour de Suisse avec Joao Almeida, Adam Yates aborde ce Tour de France 2024 en grande forme. Comme en 2023, le Britannique devrait avoir le rôle de lieutenant de Tadej Pogačar en montagne et dernier coureur à s’écarter avant l’attaquer du Slovène. L’an dernier, il était parvenu à porter le maillot jaune en remportant la 1ʳᵉ étape avant de terminer 3ᵉ du général à Paris.





Simon Yates (Jayco-AlUla) ★★

Comme l’an dernier, Simon Yates a été plutôt discret depuis le début de saison. Vainqueur de l’AlUla Tour début février, le Britannique n’a plus couru depuis le Tour de Romandie, où il a terminé 11ᵉ. 4ᵉ de la Grande Boucle en 2023, Simon Yates visera le podium cette année.





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★★

Après sa chute dès la 1ʳᵉ étape et son abandon en 2023, Richard Carapaz revient sur le Tour de France avec la même ambition : monter sur le podium. La concurrence sera rude, mais l’Équatorien a déjà prouvé qu’il pouvait se battre avec les meilleurs grimpeurs. En 2021, alors qu’il portait les couleurs d’Ineos Grenadiers, Carapaz était monté sur la troisième marche du podium derrière Pogačar et Vingegaard.





Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale) ★

Révélation du Tour de France 2023, Felix Gall sera le leader de la formation Décathlon AG2R La Mondiale. L’an dernier, l’Autrichien avait crevé l’écran en troisième semaine en remportant l’étape reine et en remontant à la huitième place du classement général. Lors de la dernière étape de montagne, il était l’un des seuls à pouvoir suivre le rythme de Pogačar et Vingegaard avant de prendre la deuxième place de l’étape derrière le Slovène.



Enric Mas (Movistar Team) ★

Comme Richard Carapaz, le Tour de France 2023 d’Enric Mas avait tourné court. Victime d’une chute sur la première étape, le coureur de la Movistar a été contraint à l’abandon. Après un début de saison compliqué, l’Espagnol semble monter en puissance avant la Grande Boucle. Il a notamment terminé 5ᵉ du Tour de Catalogne, 6ᵉ du Tour de Romandie ou encore 7ᵉ du Tour de Suisse plus récemment.





Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) ★

Pour la première fois de sa carrière, Santiago Buitrago sera au départ du Tour de France. Le Colombien sera le leader de la Bahrain-Victorious au classement général. Vainqueur d’étape sur Paris-Nice, Buitrago vient de terminer 11ᵉ du Critérium du Dauphiné.