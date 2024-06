La formation Jayco-AlUla vient de dévoiler son maillot spécial pour le Tour de France, inspiré par l’ancienne ville oasis d’AlUla.

À l’occasion du Tour de France 2024, l’équipe Jayco AlUla a dévoilé un nouveau maillot, inspiré par son partenaire AlUla, l’ancienne ville oasis située au nord-ouest de l’Arabie saoudite, reconnue comme l’une des premières destinations cyclables dans la région du Moyen-Orient. La formation australienne va changer de couleurs avec le vert foncé, dérivé de l’oasis verdoyante d’AlUla occupant le devant de la scène, tandis que l’orange s’inspire des couleurs du désert et du paysage de la destination. Au milieu du vert et de l’orange, un motif graphique audacieux se retrouve sur tout le maillot, dérivé de l’architecture du Design Space AlUla En août, Liv AlUla Jayco portera également le nouveau kit lors du Tour de France Femmes avec Zwift.

🟩🟧 Inspired by AlUla, raced at Le Tour! 🏁

Introducing our new jersey design for the Tour de France 2024 🪡#TDF2024 pic.twitter.com/rZVF6mqd0F

— GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) June 27, 2024