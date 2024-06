Romain Bardet va porter le maillot jaune pour la première fois de sa carrière, lui qui dispute son dernier Tour de France.

Quel suspense sur cette première étape du Tour de France. Après avoir attaqué à 50 kilomètres de l’arrivée puis repris son coéquipier Frank van den Broek, Romain Bardet a remporté la première étape à Rimini. À 33 ans, l’Auvergnat va porter le maillot jaune pour la première fois de sa carrière, alors qu’il vient d’annoncer qu’il mettrait un terme à sa carrière en juin 2025 il y a quelques jours.

🎙 🇫🇷@romainbardet : « Le #MaillotJauneLCL c’était le dernier but de ma carrière. Mais honnêtement j’avais vraiment fait le deuil. » 💛#TDF2024 pic.twitter.com/OG13MPUgO4 — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) June 29, 2024

Romain Bardet :

« C’est fou. Comme quoi dans le vélo, il y a encore des moments inattendus qui se passent. C’était sublime. On a attaqué le Tour avec un super état d’esprit. C’est la première fois que je souriais au départ d’un Tour de France. De ne pas faire le général, ça m’enlève une pression immense et je suis enfin moi-même. Courir sans arrière-pensée, c’était fabuleux. Je ne connaissais pas vraiment le parcours, mais j’ai eu l’instinct. Je voyais beaucoup de coureurs souffrir et je me sentais vraiment bien. Je savais qu’on avait Frank qui était très fort devant. J’ai dit, allez, de toute façon, je n’ai rien à perdre, au pire, je prends 20 minutes et c’est terminé. »

« Frank était super fort. Il le mérite autant que moi parce qu’il m’a tiré sur le plat à la fin. C’est vraiment un grand talent. Je n’ai pas les mots. Je ne réalise pas encore ce qu’il se passe. C’était fou avec le vent de face, on butait à 46, 47 Km/h. La 2x 2 voies, c’était infernal. Je ne me serais jamais permis de rêver un tel scénario. Ça a toujours été l’un de mes buts de carrière (le maillot jaune, ndlr). Honnêtement, j’avais fait un petit peu le deuil. Aujourd’hui, j’avais vraiment ciblé l’étape. Mon but premier était d’être dans l’échappée. C’est le coup d’après avec Frank qui part donc c’était bien. Après, je n’ai juste pas réfléchi. Chaque fois que j’ai suivi mon instinct sur le vélo, ça marche plutôt bien ».