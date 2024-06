La Jayco-AlUla a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Slovaquie. Au terme de ce contre-la-montre par équipes inaugural de 28,8 kilomètres, la formation australienne a signé le meilleur temps en 31:43″, à plus de 54 km/h de moyenne. Emmenée par Julian Alaphilippe, la Soudal Quick-Step prend la deuxième place à 25″. La Q36.5 Pro Cycling Team complète le podium de cette première étape à 36″ Premier coureur à avoir franchi la ligne d’arrivée, Wax Walscheid s’empare du maillot jaune de leader.

