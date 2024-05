Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 12ᵉ étape du Giro d’Italia. En début d’étape, comme attendu, beaucoup de coureurs veulent prendre l’échappée. À l’avant de la course, ils sont finalement 38 coureurs. Trop nombreux pour une bonne entente, Julian Alaphilippe et Mirco Maestri (Polti Kometa) décident d’anticiper à plus de 120 kilomètres de l’arrivée. Alors que beaucoup ne croyaient pas en leur chance, le duo de tête va ouvrir la route pendant de nombreux kilomètres en collaborant parfaitement.

⚡ ALAPHILIPPE GOES SOLO!! 11 KM to go for the former World Champion, as the chasing group explodes under the rhythm of @quintenhermans and @NarvaezJho #GirodItalia pic.twitter.com/HXdJeedtMC — Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2024

Dana la dernière ascension du jour, alors qu’ils comptent toujours 45″ d’avance sur les poursuivants, Julian Alaphilippe s’envole dans les plus forts pourcentages. Le Français parvient à maintenir et l’écart et s’impose avec la manière dans les rues de Fano. Près d’un an après son dernier succès, Alaphilippe renoue avec la victoire et devient le 109ᵉ coureur de l’histoire à remporter une étape sur les trois Grands Tours. Sur la ligne, il devance Jonathan Narvaez (Ineos Grenadiers) et Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck).

🇫🇷😍 Le récital de Julian Alaphilippe ! Le Français renoue avec la victoire et avec la manière sur la 12e étape du #Giro, au terme d'un numéro qui l'aura vu être en tête de la course durant 126 kilomètres ! #LesRP pic.twitter.com/gfCkeywtxR — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 16, 2024

La réaction de Julian Alaphilippe :

« Je me souviendrai certainement de cette journée, car c’est une victoire très importante pour moi. Nous sommes d’abord partis en petit groupe et la coopération n’était pas très bonne alors, j’ai attaqué avec Mirco Maestri. Ce n’était pas prévu, donc mon directeur sportif Davide Bramati a demandé d’arrêter et d’attendre, mais j’ai dit non, je préférais rester 30 ou 40 » devant les autres plutôt que de devoir courir après les autres. Dans les moments difficiles, je suis resté tranquille et j’ai fait de mon mieux pour revenir à mon meilleur niveau. C’est ce qui me donne des émotions et l’envie de continuer ma carrière. Je suis très heureux d’avoir remporté cette étape. C’était touchant de voir tous les coureurs venir me féliciter. Cela veut dire que je suis vrai ».

Le classement de la 12ᵉ étape du Giro d’Italia

Julian Alaphilippe Jonathan Narvaez Quinten Hermans

