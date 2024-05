Malade, Cian Uijtdebroeks n’a pas pris le départ de la 11ᵉ étape du Giro d’Italia. Le Belge occupait la 5ᵉ place du classement général.

Les abandons se poursuivent sur le Tour d’Italie. Après Olav Kooij ou encore Christophe Laporte, la Visma | Lease a Bike perd son leader pour le classement général, Cian Uijtdebroeks. Malade, le jeune belge n’a pas pris le départ de la 11ᵉ étape. Uijtdebroeks était 5ᵉ du classement général, à 4:15″ de Tadej Pogačar et portait le maillot blanc de meilleur jeune de ce Giro. La formation néerlandaise va donc finir la course à quatre coureurs. « Nous avons le regret de vous annoncer que Cian Uijtdebroeks est contraint d’abandonner la course. Cian ne se sentait pas bien ces derniers jours et après l’étape d’hier, il est tombé malade », précise l’équipe.