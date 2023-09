La formation Soudal Quick-Step n’a rien laissé aux autres équipes en remportant les 5 étapes et le général du Tour de Slovaquie.

Carton plein pour l’équipe Soudal Quick-Step. La formation belge a écrasé la concurrence cette semaine à l’occasion du Tour de Slovaquie. Dès la première étape, après un numéro de solitaire de 50 kilomètres, Rémi Cavagna s’impose avec plus de deux minutes d’avance. L’Auvergnat ne lâchera plus la tête du classement général. Il faut dire que l’équipe de Patrick Lefevere n’allait pas en Slovaquie pour faire de la figuration avec la présence de Tim Merlier, vainqueur de deux étapes au sprint, Andrea Bagioli, qui s’est offert la 3ᵉ étape ou encore Kasper Asgreen, vainqueur de la dernière étape ce dimanche.

You get a stage win, and you get a stage win, and you get a stage win 😁#OkoloSlovenska pic.twitter.com/gqE6kAgV3J — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 17, 2023

À 28 ans, Rémi Cavagna s’adjuge le classement général de la 67ᵉ édition du Tour de Slovaquie. Sur le podium final, il devance Stefan Küng (Groupama-FDJ) et Milan Vader (Jumbo-Visma). Pour l’une des dernières courses de sa carrière, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a été désigné super combatif de ce Tour de Slovaquie.

La réaction de Rémi Cavagna

« Gagner une course n’est jamais facile, alors réussir ici avec l’aide de cette équipe incroyable et remporter ma première victoire au classement général est vraiment spécial. Prendre la première étape nous a donné beaucoup de confiance et à partir de ce moment-là, nous avons continué. Nous avons réalisé une superbe semaine dans le pays de notre sponsor Janom et je suis ravi de ce triomphe général et de notre sans-faute ».

Le classement du Tour de Slovaquie