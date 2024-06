Nouveau coup dur pour la Visma | Lease a Bike et Jonas Vingegaard. Sepp Kuss ne prendra pas le départ du Tour de France.

Après Dylan van Baarle et Steven Kruijswijk, tombés sur le Dauphiné, c’est au tour de Sepp Kuss de renoncer au Tour de France. Toujours souffrant depuis son abandon sur le Critérium du Dauphiné avec de légers symptômes de Covid, l’Américain ne sera pas au départ de la Grande Boucle ce samedi à Florence. Le vainqueur de la Vuelta 2023 est remplacé par Bart Lemmen. Le Néerlandais de 28 ans a notamment terminé 2ᵉ du Tour de Norvège fin mai.

TDF line-up change 🔁

Sepp Kuss has not recovered sufficiently from Covid and will not start in @LeTour. Bart Lemmen is his replacement.

Get well soon, Sepp! 🍀 pic.twitter.com/JXFEe73nSw

