La 5ᵉ étape du Critérium du Dauphiné a été neutralisée après une chute massive dans le peloton à 21 kilomètres de l’arrivée. Alors que l’on entrait dans le final et que la route était humide, une grande majorité des coureurs présents dans le peloton sont allés au sol dont le leader Remco Evenepoel, Primož Roglič ou encore Juan Ayuso. Deux coureurs de la Visma | Lease a Bike, Dylan van Baarle et Steven Kruijswijk, ont été transportés à l’hôpital. La course a été immédiatement interrompue par l’organisation tandis que les deux hommes de tête, Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck) et Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels) comptaient toujours 40″ d’avance.

⏪ La chute la descente de la côte de Bel-Air qui a entrainé de très nombreux coureurs et entrainé la neutralisation complète de l’étape.

⏪ The crash on the descent of the côte de Bel-Air which involved a large number of riders and led to the complete neutralisation of the… pic.twitter.com/u3MNIKPk2b

