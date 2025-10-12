Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 48ᵉ édition du Trofeo Tessile & Moda. Le Britannique s’est imposé au sprint au sommet du Santuario du Oropa. Il devance Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) et son coéquipier Jay Vine. Troisième victoire de la saison pour Adam Yates, la 94ᵉ cette année pour l’équipe UAE.

Le classement du Trofeo Tessile & Moda 2025
  1. Adam Yates
  2. Mathys Rondel
  3. Jay Vine

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : UAE Team Emirates – XRG / Ph.Sprint