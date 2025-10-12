À découvrir

Triplé UAE sur la Klasika Villafranca de Ordizia Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 102ᵉ édition de la Klasika Villafranca de Ordizia devant ses coéquipiers Isaac Del Toro...

Présentation de la 18ᵉ étape du Tour de France Trois cols hors catégorie au programme ce jeudi dans les Alpes. Voici la présentation de la 18ᵉ étape du Tour de France 2025.

Clàssica Terres de l’Ebre : Isaac Del Toro triomphe Après 33 kilomètres en solitaire, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 2ᵉ édition de la Clàssica Terres de l'Ebre....

Cyclisme : les champions nationaux 2025 Tim Wellens, Mauro Schmid, Samuel Watson,.. Voici les principaux champions nationaux de la course en ligne et du contre-la-montre.

Andorra MoraBanc Clàssica : Skjelmose vainqueur de la 1ʳᵉ édition Mattias Skjelomse (Lidl-Trek) a remporté la 1ʳᵉ édition de l'Andorra MoraBanc Clàssica devant Cristian Rodríguez et Enric Mas.

Antwerp Port Epic 2025 : Timo Kielich s’offre la victoire Après avoir faussé compagnie au peloton, Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) a remporté l'Antwerp Port Epic devant Rasmus Bøgh Wallin (Uno-X Mobility).

Cyclisme : la calendrier des courses de juin 2025 Le Critérium du Dauphiné, le Tour de Suisse, les championnats de France,... Voici le calendrier des courses cyclistes de juin 2025.

Quinn Simmons sacré champion des États-Unis 2025 Quinn Simmons (Lidl-Trek) est devenu champion des États-Unis pour la deuxième fois de sa carrière.

Matthew Brennan remporte le Tour de Cologne 2025 Nouvelle victoire pour la pépite Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike Development), qui a remporté la 107ᵉ édition du Tour de Cologne.