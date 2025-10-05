Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 78ᵉ édition de la Coppa Agostoni. Le Britannique s’est retrouvé seul à l’avant de la course après la crevaison de Carlos Canal (Movistar Team), à 17 kilomètres de l’arrivée. Adam Yates s’impose en solitaire devant l’Espagnol, qui a réussi à sauver sa deuxième place. Simone Velasco (XDS Astana Team) règle le sprint du peloton et prend la 3ᵉ place, devant Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale), 4ᵉ. Adam Yates décroche sa deuxième victoire de la saison, la 90ᵉ pour la formation UAE.

☝🏼 How’s that for win No.90! #CoppaAgostoni @AdamYates7 wins by over a minute in Lissone, adding the Coppa Agostoni crown to his palmarès 🏆🇮🇹 #WeAreUAE pic.twitter.com/tMpqhUZMSY — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 5, 2025

Le classement de la Coppa Agostoni 2025

Adam Yates Carlos Canal Simone Velasco

