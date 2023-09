Davide Formolo (UAE Team Emirates) a remporté, ce jeudi, la 76ᵉ édition de la Coppa Agostoni. Dans le final de l’épreuve, un groupe de quatre coureurs parvient à s’extirper du peloton. À l’avant de la course, on retrouve Victor Lafay (Cofidis), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Chris Harper (Jayco-AlUla) et Davide Formolo. Dans la dernière ascension du jour, Marc Hirschi fait l’effort et parvient à revenir sur les quatre hommes de tête. À 11 kilomètres de l’arrivée, Davide Formolo passe à l’offensive et s’en va seul. À 30 ans, l’Italien s’impose en solitaire plus de trois ans après son dernier succès. Il devance son coéquipier Marc Hirschi, sorti dans le dernier kilomètre, et Victor Lafay. Warren Barguil est 4ᵉ.

UAE Team-Emirates rider Davide Formolo cruises to victory at the #CoppaAgostoni! 🥇 His first win since 2020! 👏 pic.twitter.com/jKPjaB9b2E — Eurosport (@eurosport) September 28, 2023

La réaction de Davide Formolo

« Je suis très heureux, ce sentiment de victoire me manquait. J’avais pour tâche de réduire le peloton au maximum sur le Lissolo et la sélection m’a amené dans le groupe de tête avec 4 autres coureurs. Lorsque Hirschi nous a rejoint, j’ai concentré mon énergie à garder un rythme élevé afin de faire profiter Marc pour un éventuel sprint. Nous avons remarqué que les autres le regardaient, alors nous avons décidé d’essayer quelque chose : j’ai attaqué dans la dernière bosse et c’était le coup gagnant ».

Le classement de la Coppa Agostoni