Un come-back très attendu

Après une aventure riche et réussie, Warren Barguil fait un retour sensationnel. Le breton, qui avait déjà porté les couleurs de Team DSM-Firmenich entre 2013 et 2017, s’apprête à enfiler à nouveau le maillot de l’équipe jusqu’en 2026.

Des débuts prometteurs, une carrière flamboyante

Intégrant le peloton pro en 2013 avec Team DSM-Firmenich, le français n’a pas tardé à faire parler de lui. À la Vuelta, il décroche deux victoires mémorables : l’une à Castelldefels, l’autre à Formigal. Puis ce sont la Vuelta, le Tour de France où il a laissé son empreinte, sans oublier une troisième place au Tour de Suisse en 2016.

2017 reste gravée comme l’année Barguil. Deux étapes du Tour de France, un maillot à pois de meilleur grimpeur sur les épaules à Paris, et une dixième place au classement général.

Et si son absence de Team DSM-Firmenich n’a duré que six ans, le coureur a continué de briller : champion de France en 2019, une victoire au général au Tour du Limousin en 2021 et deux succès en 2022.

Un retour placé sous le signe de l’ambition

Sur son retour, Barguil déclare : « J’ai toujours gardé un lien fort avec l’équipe. Je sais ce que représente ce maillot, et je suis convaincu que c’est ici que je donnerai le meilleur de moi-même. » Rudi Kemna, l’entraîneur, ne cache pas son enthousiasme : « Warren a un potentiel immense. Nous sommes impatients de travailler à nouveau avec lui. »