Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 77ᵉ édition de la Coppa Agostoni. Dans la dernière ascension répertoriée du jour, Marc Hirschi passe à l’offensive, suivi par Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) et Alex Aranburu (Movistar Team). Lapeira lance son sprint de loin et se fait déborder par Marc Hirschi, qui s’impose devant Romain Grégoire et le champion de France.

Le classement de la Coppa Agostoni

Marc Hirschi Romain Grégoire Paul Lapeira

